Как экономить на аренде жилья в Киеве — эксперт

Эксперт поделился идеями о том, как сэкономить средства, если приходится арендоват жилье в столице.

Минимальная цена за аренду квартиры в Киеве составляет 6 тыс грн без учета коммунальных платежей. Как можно экономить на жилье в столице, пишет Obozrevatel.

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Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов утверждает, что сегодня в столице хрущевку или гостинку можно арендовать за 6 тыс грн.

“Там будет набор – стиральная машина, холодильник, микроволновка, но не более того. Будет советский паркет, советский диван – все советское, как при путешествии во времени“, – рассказал он.

Эксперт рассказал, что экономить можно на коммуналке, если найти квартиру, которая будет оснащена счетчиками тепла, света и воды.

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Экономить также можно, договорившись с владельцем. Например, вы предлагаете оплатить аренду сразу на несколько месяцев вперед, а владелец предоставляет вам скидку.

Также эксперт предлагает собираться нескольким семьям и искать трехкомнатную квартиру, арендовать ее вместе. Так будет дешевле.

Напомним, госипотеку передают в подчинение Минфину.

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