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Кабмин сравнил украинские зарплаты с зарплатами в Польше, Чехии и Латвии

Комментариев: 2
Зарплаты украинцев постепенно увеличиваются в последние годы, однако они продолжают существенно уступать зарплатам работников в Восточной Европе.
Зарплаты украинцев в разы уступают зарплатам поляков, чехов и латвийцев
Зарплаты украинцев в разы уступают зарплатам поляков, чехов и латвийцев
пресс-служба НБУ

Зарплаты в Украине в несколько раз меньше, чем в странах Восточной Европы, входящих в ЕС. Об этом свидетельствуют данные в Обзоре рынка труда, который обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Так, по данным доклада, средняя номинальная заработная плата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1 091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

В то же время в Минэкономики отмечают, что зарплата в Украине растет высокими темпами, что способствует постепенному сокращению разрыва между уровнем заработных плат в Украине и европейских странах.

Отмечается, что темпы роста реальной заработной платы продолжили существенно превышать темпы роста производительности труда. “Соответственно, растет доля оплаты труда в стоимости произведенной продукции“, - говорится в докладе.

При этом важнейшими факторами, которые повлияли на рост зарплаты, называются повышение минимальной заработной платы, конкуренция за квалифицированную рабочую силу с зарубежными работодателями и продолжение положительной динамики развития экономики.

Напомним, в Украине заработал новый ресурс, который поможет с поиском работы.

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Теги: Польша, Латвия, статистика, зарплаты, Чехия, украинцы, Кабмин Украины, зарплата
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.01.2020, 17:00
Оценка:  -2
гость
Если взять зарплаты некоторых высокопоставленных украинцев, то их зарубежным коллегам такие зарплаты и не снились: глава укрпочты 2млн. месяц, Лещенко 530 тыс. месяц и так далее и тому подобное. Народ просто грабят, а он все на Россию кивает. Потому как лох 100% !
nelci    13.01.2020, 16:59
Оценка:  -19
nelci
Глупое сравнение зарплат с европейскими, надо сравнивать свои возможности , в том числе и зарплаты с до майданным временем!
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