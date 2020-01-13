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Украина продаст две трети рекордного урожая зерна

Комментариев: 3
В прошлом году в Украине собрали почти 75 миллионов тонн зерновых. На экспорт планируется отправить 54 миллиона тонн.
Украина рекордно наращивает экспорт зерна
Украина рекордно наращивает экспорт зерна
depositphotos.com

По итогам 2019 года в Украине собрано рекордные около 75 миллионов тонн урожая зерновых и зернобобовых культур, две трети из которых будут экспортированы. Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

“Согласно оценке министерства, урожай зерновых составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата“, - цитирует его пресс-служба ведомства.

В Минэкономики указали, что по состоянию на 10 января 2019 года и с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 32,08 млн тонн зерновых, что на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

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На внешние рынки, в частности, поставлено: пшеницы – 15,1 млн тонн, кукурузы – 12,8 млн тонн, ячменя – 3,8 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тыс. тонн, что на 68,5 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

Напомним, Украина экспортировала рекордное количество агропродовольственной продукции.

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Теги: Минэкономики, экспорт, урожай, зерно
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.01.2020, 17:05
Оценка:  -2
гость
Если бы только зерно хотели продать ! Эти детки в коротких штанишках готовы и Украину продать с потрохами !
гость  (аноним)  13.01.2020, 17:01
Оценка:  -1
гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы!!!
Оказываетс я, ублюдочный совок, начал закупать зерно, уже в конце 60-х!
И закупки продолжались до тех пор, пока совок не сдох!
Главные поставщики: США, Бразилия и ...Канада, половина территории которой, за полярным кругом!
гость  (аноним)  13.01.2020, 16:56
Оценка:  -1
гость
Пол зимы прошло а снега на полях нет, если февраль-март не насыплет снеговых запасов весна может оказаться засушливой...а стратегический запас зерна хотят продать
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