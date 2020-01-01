В Украине купили рекордное количество мотоциклов

В 2019 году украинский рынок мотоциклов испытал настоящий "бум", сообщили эксперты. Продажи выросли на 50%.

Почти 34 тысяч новых мотоциклов и мопедов продано в Украине за 2019 год. Это на 50% больше, чем в 2018. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

“Украинский рынок мотоциклов испытал настоящий “бум“ продаж в 2019 году и, наверное, войдет в историю как один из самых успешных“, - констатируют эксперты.

Второй год подряд лидером украинского рынка является бренд Musstang. Но за 2019 год ему удалось нарастить продажи на 62% и занять более 20% украинского рынка мотоциклов.

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Второй результат сохранился у мототехники Spark, которой отдали предпочтение 14% покупателей в 2019 году. А вот за третью позицию в 2019 году развернулась настоящая борьба. В итоге “бронзовым призером“ стал Lifan, чьи продажи выросли за год на 76%. Отметим также стремительный рост продаж у брендов Forte, Bajaj и Loncin.

Активизировались в 2019 году продажи и именитых брендов. Так, №1 среди японских производителей стала Honda. Заметно прибавили в реализации и дилеры BMW Motorrad и Yamaha.

Пик продаж мотоциклетной техники пришелся на западные области Украины, а самый стремительный рост наблюдался в Николаевской и Житомирской областях. Здесь продажи новых мотоциклов выросли почти на 80%.

Драйвером роста в 2019 году стали недорогие классические мопеды и мотоциклы с объемом двигателя 125 кубических см. Их продажи составили почти 72% рынка.

Напомним, украинцы стали чаще покупать новые автомобили.

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