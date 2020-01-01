Минимум 100 тыс грн: Какие зарплаты получают работники Министерства культуры

Суммарный доход руководства за декабрь превысил 2 млн грн.

Министр культуры Украины и его заместители получили за декабрь 2 070 000 гривен. Об этом сообщает служба информации НСЖУ.

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Владимиру Бородянскому, который возглавляет министерство, за удалось заработать за декабрь 112 904 гривны. Стоит отметить, что это не наибольшая сумма, которую получили работники министерства.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил зарплату в размере 405 072 гривен.

В декабре Максимчук был вынужден дважды вносить изменения в декларацию, поскольку сумма дохода превышала 50 прожиточных минимумов. 20 декабря Максимчук задекларировал получение зарплаты в размере 157 051 грн, а 28 декабря Максимчук написал о получении второй части зарплаты - 248 021 грн.

Заместитель министра Ирина Подоляк заработала в декабре 394 710 гривен. Подоляк также пришлось дважды заполнять декларацию.

Заместитель министра Владимир Шумилин получил намного меньше, чем Подоляк -154 233 гривны. В декабре, помимо зарплаты, Шумилин задекларировал еще и доход от бизнеса - 260 000 грн.

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Алексей Сивирин, который также является заместителем министра в декабре заработал 366 068 гривен.

Замминистра Светлана Фоменко среди заместителей заработала меньше всех - 139 303 гривны.

Государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев получил в декабре зарплату в размере 497 709 гривен. Зарплату начисляли также двумя крупными платежами.

Артем Биденко, государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Украины пока не отметил в декларации получение зарплаты за декабрь. Это может свидетельствовать о том, что сумма его оклада не превышает 101 000 грн. Возможно, чиновник еще просто не внес данные.

Напомним, генпрокурору повысили зарплату в 2,5 раза.

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