В Украине уровень безработицы ниже, чем во Франции и Италии

Уровень безработицы в Украине за ІІІ квартал 2019 года составил 7,3%.

Уровень безработицы в Украине за ІІІ квартал 2019 года составил 7,3% depositphotos.com

Уровень безработицы в Украине остается высоким, если сравнивать с некоторыми европейскими странами. Однако, в нашей стране безработных меньше, чем во Франции, Италии и Испании. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

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Уровень безработицы в Украине за ІІІ квартал 2019 года составил 7,3%. В Чехии этот показатель находится на уровне 2,1%, в Германии — 3,1%, в Нидерландах — 3,2%, в Венгрии — 3,5%, а в Болгарии — 3,7%.

Но во Франции ситуация хуже, чем в Украине — там безработица составляет 8,3%. Еще хуже показатели в Италии (9,1%) и Испании (13,9%).

Во Франции ситуация хуже, чем в Украине Минэкономразвития

Стоит также отметить, что за первые девять месяцев 2019-го года занятость в городе и селе находилась на таком уровне:

мужчины: в селе занятость составила 70%, а в городе – 57,6%;

женщины: в селе – 69,1%, а в городе – 56,8%.

За первые 9 месяцев 2019 года наименьший уровень безработицы был зафиксирован в Киеве и Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Больше всех безработных в этот период было в Волынской, Черниговской и Полтавской областях.

Напомним, в Украине заработал новый ресурс, который поможет с поиском работы.

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