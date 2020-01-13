В Украине резко сократилось количество ФЛП

Из-за ряда новых законов люди стали реже регистрировать бизнес.

В Украине уменьшилось количество физических лиц-предпринимателей. В 2019 году было зарегистрировано 312 211 новых ФЛП - это на 15% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Опендатабот.

“В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начала снижаться“, - говорится в сообщении.

Такую динамику спровоцировали некоторые решения, которые были предприняты властью: закон о РРО, детенизация расчетов в сфере торговли и услуг, закон о сборе и учете ЕСВ.

“Регистрация новых предпринимателей - это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень“, - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Напомним, ФЛП запретили тратить деньги с корпоративных счетов на личные нужды.

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