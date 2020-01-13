Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине резко сократилось количество ФЛП

Комментариев: 1
Из-за ряда новых законов люди стали реже регистрировать бизнес.
В Украине уменьшилось количество физических лиц-предпринимателей
В Украине уменьшилось количество физических лиц-предпринимателей
depositphotos.com

В Украине уменьшилось количество физических лиц-предпринимателей. В 2019 году было зарегистрировано 312 211 новых ФЛП - это на 15% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Опендатабот.

“В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле, после президентских выборов, количество регистраций ФЛП начала снижаться“, - говорится в сообщении.

Такую динамику спровоцировали некоторые решения, которые были предприняты властью: закон о РРО, детенизация расчетов в сфере торговли и услуг, закон о сборе и учете ЕСВ.

“Регистрация новых предпринимателей - это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень“, - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Напомним, ФЛП запретили тратить деньги с корпоративных счетов на личные нужды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: ФЛП, бизнес, регистрация бизнеса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.01.2020, 18:42
Оценка:  0
гость
Государство у е б и щ е
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь