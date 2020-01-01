Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Потребительские настроения украинцев улучшились

Комментариев: 0
Также в течение ближайших трех месяцев улучшились ожидания украинцев относительно курса гривны.
Потребительские настроения украинцев улучшились в конце 2019
Потребительские настроения украинцев улучшились в конце 2019
depositphotos.com

В декабре 2019 года Индекс потребительских настроений составил  92,2 п., что на 0,5 п. выше, чем в ноябре. Об этом сообщает исследования Info Sapiens.

Читай также: НБУ назвал причину замедления инфляции

По их данным, индекс текущего состояния уменьшился на 2,1 п., составив 85,0. Индекс экономических ожиданий вырос на 2,2 п. и составил 97,0.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 124,0, что на 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий упал до 180,6, что на 5,0 п. меньше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 13,6 п. - до значения 112,3.

В декабре 2019 целом индекс потребительских настроений не изменился по сравнению к ноябрю, комментируют аналитики Info Sapiens. Однако отдельные его субиндексы имеют разнонаправленную динамику. С одной стороны, улучшились ожидания относительно развития экономики после их ухудшения в ноябре. С другой стороны, второй месяц подряд снижаются индекс ожиданий относительно собственного дохода (в группах среднего и выше среднего дохода) и индекс целесообразности делать крупные покупки (в группе выше среднего дохода).

Напомним, инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: экономика, потребитель, индексы, потребители, экономика Украины, украинская экономика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь