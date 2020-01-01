Потребительские настроения украинцев улучшились

Также в течение ближайших трех месяцев улучшились ожидания украинцев относительно курса гривны.

В декабре 2019 года Индекс потребительских настроений составил 92,2 п., что на 0,5 п. выше, чем в ноябре. Об этом сообщает исследования Info Sapiens.

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По их данным, индекс текущего состояния уменьшился на 2,1 п., составив 85,0. Индекс экономических ожиданий вырос на 2,2 п. и составил 97,0.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 124,0, что на 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий упал до 180,6, что на 5,0 п. меньше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 13,6 п. - до значения 112,3.

В декабре 2019 целом индекс потребительских настроений не изменился по сравнению к ноябрю, комментируют аналитики Info Sapiens. Однако отдельные его субиндексы имеют разнонаправленную динамику. С одной стороны, улучшились ожидания относительно развития экономики после их ухудшения в ноябре. С другой стороны, второй месяц подряд снижаются индекс ожиданий относительно собственного дохода (в группах среднего и выше среднего дохода) и индекс целесообразности делать крупные покупки (в группе выше среднего дохода).

Напомним, инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года.

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