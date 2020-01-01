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Курс валют на 14 января: гривна "застыла"

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Нацбанк незначительно усилил курс гривны относительно доллара и едва ослабил относительно евро. В то же время на межбанке гривна ощутимо просела.
Курсы валют на 14 января 2020 года
Курсы валют на 14 января 2020 года
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на вторник, 14 января, незначительно укрепил гривну на четыре копейки до 23,96 гривен за доллар и ослабил на три копейки относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 13 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 23,9275 гривны (-0,0402);

– 100 евро – 26,6205 гривны (+0,0331).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 10 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,80 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.

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