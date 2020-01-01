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Пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 18,5%

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Украинские авиакомпании в 2019 году выполнили 102,6 тысяч коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%).
За прошлый год пассажиропоток аэропортов Украины вырос
За прошлый год пассажиропоток аэропортов Украины вырос
depositphotos.com

В 2019 году пассажиропоток аэропортов Украины составлял 24,336 млн человек, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.

“За 2019 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с предыдущим 2018 годом на 9,5% и составили 13722,3 тысяч человек, в том числе международные - на 9,7% и составили 12560,4 тысяч человек. Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,5% и составили 24336,6 тысяч человек, в том числе в международном сообщении - на 19,8% и составили 21995,6 тысяч человек ”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские авиакомпании в 2019 году выполнили 102,6 тысяч коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%), в том числе международных - 86,2 тысяч (рост - на 2,6%).

Напомним, имущество аэропорта “Борисполь“ передадут в аренду.

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Теги: пассажиры, аэропорт, пассажирские перевозки, пассажиропоток
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