Имущество аэропорта "Борисполь" передадут в аренду

Такое решение приняли в Министерстве инфраструктуры.

Имущество международного аэропорта “Борисполь“ планируют передать в аренду. Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий акцентировал, что между потенциальными арендаторами должна быть конкуренция. Министр считает, что это обеспечит лучшие условия аренды для государства и качественный сервис для пассажиров

“Именно для этого Министерство инфраструктуры совместно с Фондом государственного имущества решили, что в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением“, - считает министр.

Напомним, 4 морпорта Украины планируют передать в концессию.

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