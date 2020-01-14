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Имущество аэропорта "Борисполь" передадут в аренду

Комментариев: 1
Такое решение приняли в Министерстве инфраструктуры.
Международный аэропорт "Борисполь"
Международный аэропорт "Борисполь"
facebook.com/airportboryspil

Имущество международного аэропорта “Борисполь“ планируют передать в аренду. Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий акцентировал, что между потенциальными арендаторами должна быть конкуренция. Министр считает, что это обеспечит лучшие условия аренды для государства и качественный сервис для пассажиров

“Именно для этого Министерство инфраструктуры совместно с Фондом государственного имущества решили, что в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением“, - считает министр.

Напомним, 4 морпорта Украины планируют передать в концессию.

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Теги: аэропорт Борисполь, Криклий, концессия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.01.2020, 11:30
Оценка:  0
гость
Так может вы уже и Украину сдайте в аренду, а то от вашего руководства страной у рядовых граждан этой страны уже тошнота и рвота
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