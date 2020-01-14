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Пассажиропоток из Украины в РФ продолжает падать

Комментариев: 12
По итогам прошлого года пассажиропоток в Россию упал на 10%. Украинцы все больше выбирают направление ЕС.
Украинцы стали меньше ездить в РФ
Украинцы стали меньше ездить в РФ
Госпогранслужба

Пассажиропоток в направлении России по итогам 2019 года упал на 10%. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс украинцев меньше (7 млн человек), сообщает Госпогранслужба во вторник, 14 января.

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Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млнчеловек.

Пограничники отмечают, что все больше путешественников, как в Украине так и за пределы нашего государства, предпочитают воздушному транспорту. В частности прошлого года самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек). Доля Украинской среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, выросло еще больше - более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке, хоть и незначительный, но по сравнению с 2018 годом он вырос на 11,5%.

Напомним, имущество аэропорта “Борисполь“ передадут в аренду.

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Теги: Украина, Украина-Россия, пассажиры, пассажирские перевозки, пассажир, пограничная служба, пограничники, пассажиропоток
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Комментариев (12)
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гость  (аноним)  14.01.2020, 13:10
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гость
"Мы, московиты, споили киргизов, черемисов, бурятов, ограбили Армению и Грузию, запретили Богослужение на грузинском языке, обездолили богатейшую Украину, Европе дали анархистов Кропоткина, Бакунина, апостолов разрушения и пыток Нечаева, Ленина и моральную грязь" В. Розанов (1856-1919)
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:10
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 14.01.2020, 13:02
Так что тут дрючишь недоносок? Вперед! Копай забор яйценюха, напрягайся! Только не обдрищись ненароком
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:09
Оценка:  0
гость
"Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги" А. Солженицын
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:08
Оценка:  0
гость
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно» Иван Бунин
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:08
Оценка:  0
гость
Кто получил возможность перебрались в Россию,вот и упал немного (для гражданства и паспорта 3 года надо.
А "В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млнчеловек" - из них 10сезонные заробитчане, остальные-западенские челноки.
гость (аноним) 14.01.2020, 13:02
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:08
Оценка:  0
гость
"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку" И.А.Ильин
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:07
Оценка:  0
гость
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства» Аксаков
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:06
Оценка:  0
гость
«Московиты - народ, который блуждает по Европе, и ищет что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения» Достоевский
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:05
Оценка:  0
гость
«Московия - душа тайги, монгольская, дикая, звериная» А. Толстой
гость  (аноним)  14.01.2020, 13:04
Оценка:  0
гость
Правильно! Нах этот московитский зоопарк!
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