Пассажиропоток из Украины в РФ продолжает падать

По итогам прошлого года пассажиропоток в Россию упал на 10%. Украинцы все больше выбирают направление ЕС.

Пассажиропоток в направлении России по итогам 2019 года упал на 10%. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс украинцев меньше (7 млн человек), сообщает Госпогранслужба во вторник, 14 января.

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Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млнчеловек.

Пограничники отмечают, что все больше путешественников, как в Украине так и за пределы нашего государства, предпочитают воздушному транспорту. В частности прошлого года самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек). Доля Украинской среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, выросло еще больше - более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке, хоть и незначительный, но по сравнению с 2018 годом он вырос на 11,5%.

Напомним, имущество аэропорта “Борисполь“ передадут в аренду.

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