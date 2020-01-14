Украинцы тратят на продукты 40% от "минималки", британцы — лишь 7%: Исследование

Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы заняла 15 место.

Если говорить о том, какой процент от дохода семья отдает на базовый набор продуктов, то Украина окажется в этом списке на 40 месте depositphotos.com

В мире минимальную заработную плату получает множество людей — от нескольких процентов населения страны в Европы до половины жителей стран в Африке. Международная организация труда при ООН убеждена, что установление минимальной заработной платы может социально защитить человека. Можно ли действительно прожить на минимальную зарплату, выясняли аналитики Picodi.com.

Читай также: Сколько зарабатывали украинцы в 2019 году

Исследование охватило 54 страны мира, в законодательных базах которых установлено понятие “минимальная заработная плата“.

Одна из самых маленьких “минималок“ зафиксирована в Нигерии, при этом в 2020 году именно эта страна показа максимальный рост “минималки“. Несмотря на это, жители этой страны получают “минималку“ в размере 74 долларов.

В США уровень минимальной зарплаты не менял с 2019 года.

Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы заняла 15 место из 54 стран — минимальная зарплата в нашей стране, которую получают граждане “на руки“, находится на уровне 3 802 грн.

Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы заняла 15 место из 54 стран picodi.com

Можно ли прожить на “минималку“ расскажет продовольственная корзина, в которую входят: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи.

В начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

Молоко (10 литров) — 229 грн

Хлеб (10 буханок) — 121 грн

Рис (1,5 кг) — 38 грн

Яйца (20 шт.) — 48 грн

Сыр (1 кг) — 170 грн

Мясо (6 кг) — 709 грн

Фрукты (6 кг) — 151 грн

Овощи (8 кг) — 133 грн

Общая сумма равна 1599 грн. Это на 4,92% больше прошлогодней суммы. Таким образом за продовольственную корзину украинцам придется заплатить 42,1% от минимальной зарплаты. В прошлом году этот показатель находился на уровне 45,4%. Это свидетельствует о том, что рост зарплат в Украине опередил рост цен.

Читай также: Стало известно, какой овощ супермаркеты продают с наибольшей наценкой

Если говорить о том, какой процент от дохода семья отдает на базовый набор продуктов, то Украина окажется в этом списке на 40 месте.

Самая благоприятная ситуация в Австралии, Великобритании и Ирландии. Цена продуктовой корзины в этих странах равняется 7-7,3% от местной минимальной оплаты труда.

Ситуация в России, Беларуси, Молдове — немного хуже, чем в Украине. Наиболее сложно живется жителям Нигерии и Узбекистана, где минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.

Самая благоприятная ситуация в Австралии, Великобритании и Ирландии picodi.com

Напомним, инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram