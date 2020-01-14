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Украинцы тратят на продукты 40% от "минималки", британцы — лишь 7%: Исследование

Комментариев: 1
Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы заняла 15 место.
Если говорить о том, какой процент от дохода семья отдает на базовый набор продуктов, то Украина окажется в этом списке на 40 месте
Если говорить о том, какой процент от дохода семья отдает на базовый набор продуктов, то Украина окажется в этом списке на 40 месте
depositphotos.com

В мире минимальную заработную плату получает множество людей — от нескольких процентов населения страны в Европы до половины жителей стран в Африке. Международная организация труда при ООН убеждена, что установление минимальной заработной платы может социально защитить человека. Можно ли действительно прожить на минимальную зарплату, выясняли аналитики Picodi.com.

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Исследование охватило 54 страны мира, в законодательных базах которых установлено понятие “минимальная заработная плата“.

Одна из самых маленьких “минималок“ зафиксирована в Нигерии, при этом в 2020 году именно эта страна показа максимальный рост “минималки“. Несмотря на это, жители этой страны получают “минималку“ в размере 74 долларов.

В США уровень минимальной зарплаты не менял с 2019 года.

Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы заняла 15 место из 54 стран — минимальная зарплата в нашей стране, которую получают граждане “на руки“, находится на уровне 3 802 грн.

Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы заняла 15 место из 54 стран
Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы заняла 15 место из 54 стран
picodi.com

Можно ли прожить на “минималку“ расскажет продовольственная корзина, в которую входят: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи.

В начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

  • Молоко (10 литров) — 229 грн
  • Хлеб (10 буханок) — 121 грн
  • Рис (1,5 кг) — 38 грн
  • Яйца (20 шт.) — 48 грн
  • Сыр (1 кг) — 170 грн
  • Мясо (6 кг) — 709 грн
  • Фрукты (6 кг) — 151 грн
  • Овощи (8 кг) — 133 грн

Общая сумма равна 1599 грн. Это на 4,92% больше прошлогодней суммы. Таким образом за продовольственную корзину украинцам придется заплатить 42,1% от минимальной зарплаты. В прошлом году этот показатель находился на уровне 45,4%. Это свидетельствует о том, что рост зарплат в Украине опередил рост цен.

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Если говорить о том, какой процент от дохода семья отдает на базовый набор продуктов, то Украина окажется в этом списке на 40 месте.

Самая благоприятная ситуация в Австралии, Великобритании и Ирландии. Цена продуктовой корзины в этих странах равняется 7-7,3% от местной минимальной оплаты труда.

Ситуация в России, Беларуси, Молдове — немного хуже, чем в Украине. Наиболее сложно живется жителям Нигерии и Узбекистана, где минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.

Самая благоприятная ситуация в Австралии, Великобритании и Ирландии
Самая благоприятная ситуация в Австралии, Великобритании и Ирландии
picodi.com

Напомним, инфляция в Украине замедлилась до уровня 2013 года.

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Теги: цены на продукты, уровень минимальной зарплаты, цены на продукты в Европе
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.01.2020, 12:55
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гость
В тот момент когда мне сосала моя 12 летняя сестра в комнату вошла мать. Это песда. Сказала заявит на меня. Ну и что,что мне 42,хyй то стоит, чё сделаешь. Щас думаю как разрулить ситуацию. Кто подскажет?
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