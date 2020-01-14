34 тысячи гривен: Нардепы предлагают увеличить штрафы за парковку в неположенном месте

Такой штраф будут выписывать водителям, которые без оснований припарковались на месте для инвалидов.

В Украине планируют повысить штрафы за нарушение ПДД. Такая информация содержится в законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Читай также: Сколько придется заплатить работодателю за неоформленного сотрудника

Если нардепы примут законопроект, то штрафы за парковку в недозволенном месте увеличатся до 3400 грн. Если водитель припаркуется на месте для инвалидов и не будет иметь право на это, то ему выпишут штраф в размере 34 тыс грн. Такую же сумму заплатят водители, которые без оснований используют знак “водитель с инвалидностью“.

Стоит отметить, что 70% от суммы штрафа будет перечислено в местный бюджет.

Закон также предусматривает изменение дорожной разметки. Желтая линия, обозначающая запрет на парковку, станет более яркой и заметной.

“Соответствующая дорожная разметка наносится в форме треугольников желтого цвета с основанием 1 м и высотой 0,5 м“, — говорится в проекте.

Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram