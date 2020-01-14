34 тысячи гривен: Нардепы предлагают увеличить штрафы за парковку в неположенном месте
В Украине планируют повысить штрафы за нарушение ПДД. Такая информация содержится в законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады.
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Если нардепы примут законопроект, то штрафы за парковку в недозволенном месте увеличатся до 3400 грн. Если водитель припаркуется на месте для инвалидов и не будет иметь право на это, то ему выпишут штраф в размере 34 тыс грн. Такую же сумму заплатят водители, которые без оснований используют знак “водитель с инвалидностью“.
Стоит отметить, что 70% от суммы штрафа будет перечислено в местный бюджет.
Закон также предусматривает изменение дорожной разметки. Желтая линия, обозначающая запрет на парковку, станет более яркой и заметной.
“Соответствующая дорожная разметка наносится в форме треугольников желтого цвета с основанием 1 м и высотой 0,5 м“, — говорится в проекте.
Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.
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