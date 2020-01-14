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34 тысячи гривен: Нардепы предлагают увеличить штрафы за парковку в неположенном месте

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Такой штраф будут выписывать водителям, которые без оснований припарковались на месте для инвалидов.
В Украине планируют повысить штрафы за нарушение ПДД
В Украине планируют повысить штрафы за нарушение ПДД
depositphotos.com

В Украине планируют повысить штрафы за нарушение ПДД. Такая информация содержится в законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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Если нардепы примут законопроект, то штрафы за парковку в недозволенном месте увеличатся до 3400 грн. Если водитель припаркуется на месте для инвалидов и не будет иметь право на это, то ему выпишут штраф в размере 34 тыс грн. Такую же сумму заплатят водители, которые без оснований используют знак “водитель с инвалидностью“.

Стоит отметить, что 70% от суммы штрафа будет перечислено в местный бюджет.

Закон также предусматривает изменение дорожной разметки. Желтая линия, обозначающая запрет на парковку, станет более яркой и заметной.

“Соответствующая дорожная разметка наносится в форме треугольников желтого цвета с основанием 1 м и высотой 0,5 м“, — говорится в проекте.

Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.

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Теги: нарушение ПДД, штраф, парковка
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.01.2020, 13:03
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гость
а кроме штрафов что то придумают????
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