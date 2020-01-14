Время проверки груза на таможне сократится до 10 минут — Гончарук

На пунктах пропуска заработали специальные сканеры.

Время проверок груза на таможне существенно сократилось благодаря работе всех сканеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Теперь на проверку груза таможенники будут тратить около 10 минут. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

“С сегодняшнего дня на пункте пропуска “Ягодин-Дорогуск“ на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств. Это должно искоренить коррупцию на таможне. Сканирование происходит без участия сотрудников — потому и время на проверку груза сокращается. К примеру, на пункте пропуска “Чоп“ досмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов“, — сообщил Гончарук.

Гончарук рассказал, что сканеры автоматически посылают данные в центральный аппарат Гостаможслужбы.

“Эффективная и бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать существенные увеличения поступлений в Госбюджет“, - написал премьер.

Сканеры уже заработали на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном.

Напомним, Нефедов рассказал детали о Новой таможенной службе.

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