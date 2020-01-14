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Организации начнут штрафовать за рекламу не на украинском языке

Комментариев: 4
Закон вступает в действие 16 января.
Согласно закону, вся реклама на телевидении, радио, в печатных изданиях должна теперь должна быть выполнена лишь на украинском языке
Согласно закону, вся реклама на телевидении, радио, в печатных изданиях должна теперь должна быть выполнена лишь на украинском языке
depositphotos.com

В Украине 16 января вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Об этом сообщается на сайте Национального совета по теле- и радиовещанию.

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Согласно закону, вся реклама на телевидении, радио, в печатных изданиях должна теперь должна быть выполнена лишь на украинском языке.

В то же время, если станция или телеканал вещают на одном из официальных языком Евросоюза, то им разрешается размещать рекламу на том же языке. Это касается и печатных СМИ, которые публикуются на одном из официальных языков ЕС.

Если организация нарушит закон, придется заплатить штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн). Если нарушение было зафиксировано первые раз, то компания может отделаться предупреждением.

Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.

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Теги: штраф, языковой закон, реклама
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.01.2020, 14:14
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гость
А Донбасс с этим согласится? Пожалуй с такими русофобами ЛДНР не вернуть в Украину...(одном из официальных языком Евросоюза, то им разрешается размещать рекламу на том же языке.)
гость  (аноним)  14.01.2020, 14:14
Оценка:  +2
гость
В стране,где половина населения говорит на русском вводят такие запреты))) вот уж понадусе бля)))
парень_Киев_27    14.01.2020, 14:28
Оценка:  0
парень_Киев_27
Это точно. И Венецианская комиссия против этого закона. Ну педро и насрал напоследок этим законом...
гость  (аноним)  14.01.2020, 14:11
Оценка:  +2
гость
Так это... и вывески на общественных заведениях тоже на мыве должны быть, и инструкции к технике тоже
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