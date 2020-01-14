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Депутаты хотят лишить Ахметова миллиардных льгот

Комментариев: 1
Отмена льгот коснется и других инвесторов "зеленой" энергетики.
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов
flickr.com

Нардепы планируют лишить льгот на уплату НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций. Об этом написал народный депутат Андрей Герус на своей странице в Facebook.

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Нардеп утверждает, что льготой пользовались компании, которые строили СЭС и ВЭС и “запускались по самым высоким в мире “зеленым“ тарифам“.

“Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 млрд грн в 2019 году. В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров“, – написал Герус.

Герус сказал, что надеется, что нардепы в ближайшее время поддержат правки.

Напомним, Украина резко поднялась в рейтинге по инвестициям в “зеленую“ энергетику.

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Теги: льготы, зеленая энергетика, Герус
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.01.2020, 14:16
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Ахметке на это ложить болт.
Холопы эти 20% увидят в платежках.
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