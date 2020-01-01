Топ-менеджерам "Нафтогаза" выдадут 700 млн грн премии
Это связано с тем, что руководство компании помогло добиться от российского "Газпрома" выплаты почти 3 млрд долларов долга.
Топ-менеджерам “Нафтогаза“ заплатят крупную премию. Это связано с тем, что Украина добилась от российского Газпрома выплаты 2,9 миллиарда долларов. Об этом сообщил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины“ Юрий Витренко в интервью для Liga.net.
“За контрактом должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег“, - сказал он.
На эти деньги также может рассчитывать и председатель правления компании Андей Коболев.
Сумма премии составит около 700 млн грн. Сколько людей разделят эту сумму пока неизвестно.
Напомним, Нафтогаз получит за ГТС 180 миллиардов гривен.
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