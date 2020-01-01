Стало известно, с какими странами Беларусь договаривается о нефти

Российские партнеры пока не идут навстречу Беларуси в вопросе пересмотра размера премии к цене на нефть, отметили в Минске.

Власти Беларуси направили предложения о покупке нефти в семь стран. Об этом сказал первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко, сообщает БелТА во вторник, 14 января.

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По его словам, правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты.

“Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом“, – сказал Крутой.

Он также сообщил, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

“Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно“, – сказал он.

Крутой отметил, что российские партнеры пока не идут навстречу Беларуси в вопросе пересмотра размера премии к цене на нефть. Прогресс отмечен только с компанией Михаила Гуцериева (совладелец группы Сафмар, которая включает Русснефть).

“Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта)“, – напомнил Крутой.

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть.

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