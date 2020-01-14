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Украина вошла в топ-5 крупнейших экспортеров курятины

Комментариев: 1
Среди мировых экспортеров куриного мяса Украина занимает почетное место.
Украина попала в пятерку самых крупных экспортеров курятины в мире
Украина попала в пятерку самых крупных экспортеров курятины в мире
depositphotos.com

Украина попала в пятерку самых крупных экспортеров курятины в мире. Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

“Украина вошла в топ-5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд“, - написал министр.

Также министр рассказал, что Евросоюз дал разрешение на импорт 58 тыс тонн пшеницы из Украины. Это первое распределение квот в 2020 году.

“Почти вся квота была выдана для беспошлинных поставок украинской пшеницы“, - отметил он.

Напомним, в 2019 году Украина экспортировала рекордное количество мяса.

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Теги: мясо, экспорт мяса, курятина, Милованов, Минэкономики
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.01.2020, 17:22
Оценка:  0
гость
Еще бы порохоидов с зелепи дарами экспортировать
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