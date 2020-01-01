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Госагентство оценило убытки от незаконных вырубок лесов

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Глава правительства обсудил с представителями Гослесагентства ситуацию с вырубкой леса.
Лесистость Украины планируют увеличить на 20%
Лесистость Украины планируют увеличить на 20%
depositphotos.com

Убытки государства от незаконных вырубок леса оцениваются в миллиард гривен, сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий в ходе совещания с премьер-министром Алексеем Гончаруком во вториник, 14 января, в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

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Он сообщил, что в Украине планируют ввести криминальную ответственность за реализацию дерева без бирки.

Помимо этого, планируется увеличить лесистость Украины на 20%.

Кроме того, Гослесагентство разрабатывает законопроект по инвентаризации лесов с целью провести учет леса для его дальнейшего использования на основании новых правил.

Заблоцкий отметил также, что в планах ведомства - поднять вопрос перед правительством и Верховной Радой о повышении госфинансирования, которое сегодня составляет 5% от потребности и в отдельных вопросах является критическим.

В свою очередь, Гончарук поручил главе Гослесагентства в кратчайшие сроки обеспечить работу онлайн-площадок на рынке оборота древесины и запустить электронный централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года.

Напомним, организации начнут штрафовать за рекламу не на украинском языке.

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Теги: лес, вырубка леса, убытки
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