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Витренко прокомментировал начисление премии из средств, которые Украине вернул Газпром

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Представитель Нафтогаза сказал, что премию еще не насчитали.
Юрий Витренко
Юрий Витренко
facebook.com

Премии для топ-менеджмента НАК Нафтогаз Украины в размере 1% от выплаченного Гапромом долга Украине предусмотрены трудовыми контрактами работников. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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Витренко сказал, что по состоянию на 14 января премии еще не насчитали.

“Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года $2,9 млрд еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании“, - пишет он в Facebook.

Витренко акцентировал, что Украине благодаря решению Стокгольмского арбитража удалось получить около 5 млрд долларов. Более того, подписан новый контракт с Россией на транзит газа через Украину, а это означает поступление 7,2 млрд долларов в бюджет страны за пять лет.

Также исполнительный директор Нафтогаза отметил, что он не является чиновником, а работает по контракту в акционерном обществе, в уставе которого определено, что целью деятельности компании является получение прибыли.

Поэтому, считает Витренко, его заработки не стоит сравнивать с теми, которые получают госслужщие.

Таким образом общая сумма премий топ-менеджеров Нафтогаза составит около 29 млн долларов.

Напомним, топ-менеджерам “Нафтогаза“ выдадут 700 млн грн премии.

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Теги: Нафтогаз, Витренко, премии, Газпром
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