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В Украине на 70% вырос вторичный рынок гособлигаций

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Это говорит о дальнейшем укреплении доверия инвесторов к гривне и государственным ценным бумагам.
В Украине на 70% вырос вторичный рынок облигаций внутреннего государственного займа
В Украине на 70% вырос вторичный рынок облигаций внутреннего государственного займа
facebook.com/NationalBankOfUkraine

В Украине на 70% вырос вторичный рынок облигаций внутреннего государственного займа - с 72 млрд до 123 млрд грн в 2019 году. Об этом говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook.

“Это говорит о дальнейшем укреплении доверия инвесторов к гривне и государственных ценных бумаг. Такая динамика также является индикатором существенного роста ликвидности вторичного рынка ОВГЗ, что делает инвестиции в него более привлекательными“, - утверждают в НБУ.

Стоит отметить, что в прошлом году нерезиденты инвестировали в гособлигации около $4,3 млрд. Эти инвестиции повлияли на активизацию рынков ОВГЗ.

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В Нацбанке считают, что рынок облигаций имеет хороший потенциал.

В прошлом году нерезиденты инвестировали в гособлигации около $4,3 млрд
В прошлом году нерезиденты инвестировали в гособлигации около $4,3 млрд
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.

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Теги: НБУ, ОВГЗ, инвесторы
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