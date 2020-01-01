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Депутаты выделили 2 млрд грн на льготные кредиты для бизнеса

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Программа льготного кредитования заработает 1 февраля.
Нардепы приняли решение выделить 2 млрд грн на создание Фонда развития предпринимательства
Нардепы приняли решение выделить 2 млрд грн на создание Фонда развития предпринимательства
depositphotos.com

Нардепы приняли решение выделить 2 млрд грн на создание Фонда развития предпринимательства. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Средства удалось выделить за счет досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Деньги направят на финансирования новой программы по кредитованию предпринимателей. Кредиты предприниматели смогут брать на льготных условиях на пять лет.

Проценты по кредиту будут зависеть от прибыли, которую приносит бизнес и количеству рабочих мест:

  • 5% - для бизнеса, который имеет выручку в 25 млн грн и создает минимум два рабочих места;
  • 7% - для бизнеса, доход которого не превышает 25 млн грн и который не создает новые рабочие места, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;
  • 9% - для бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн грн.

Программа кредитования начнет работать 1 февраля 2020 года.

Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.

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Теги: льготные кредиты, кредиты для бизнеса, предприниматели
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