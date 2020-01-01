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В Польше планируется существенное увеличение минимальной зарплаты

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Это может подстегнуть трудовую миграцию в Украине.
В Польше планируется существенное повышение минимальной зарплаты
В Польше планируется существенное повышение минимальной зарплаты
depositphotos.com

В Польше планируется существенное повышение минимальной зарплаты. Такая тенденция может поспособствовать увеличению темпов трудовой миграции в Украине. Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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Минимальную зарплату в ближайшее время могут поднять с 2250 злотых (14194 грн) до 4000 злотых (25237 грн по нынешнему курсу).

“Мы хотим закрыть главу, в которой Польша была страной низких зарплат и дешевой рабочей силы. Теперь мы хотим построить страну процветания, а в среднесрочной или долгосрочной перспективе сделать Польшу лучшим местом для жизни в Европе“, – утверждает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Экономист считает, что ВВП в Польше существенно вырастет.

“Если не будет внезапного кризиса, то ВВП в Польше возрастет весьма существенно благодаря такому шагу“, – спрогнозировал Компаниец.

Эксперт считает, что повышение зарплат в Польше поспособствует трудовой миграции. Многие украинцы будут ехать на заработки в Польшу и, возможно, уже не зазотят возвращаться в Украину.

Напомним, в Украине уровень безработицы ниже, чем во Франции и Италии.

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Теги: зарплаты в польше, Трудовая миграция, зарплаты, рынок труда
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