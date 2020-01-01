Милованов: Легально работает половина украинцев
Только половина украинцев трудоспособного возраста работают легально. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает hromadske.ua.
“Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально“, - сообщил Милованов.
По его словам, неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены законодательством, поэтому Кабмин предлагает зменения в Трудовой кодекс.
Также правительство планируют в течении следующих пяти лет выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам. Для этого, по словам министра, необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.
Напомним, в Минэкономики дали прогноз по курсу доллара.
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