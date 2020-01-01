Украина сократила экспорт сахара более чем вдвое

Украинские производители резко снизили поставки сахара из-за профицита производства в мире и низких цен.

В 2019 году Украина экспортировала 236 800 тонн сахара, что более чем в два раза меньше чем годом ранее (584 900 тонн). Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укрцукор в среду, 15 января.

“Этот год был не слишком благоприятным для украинских сахаропроизводителей и по сравнению с прошлым, можем увидеть, что экспорт полностью просел: если раньше экспортный показатель месяца достигал 40-60 тыс. т, то в этом последние полгода в среднем экспортировали около 5 тыс. т сахара в месяц“, - сообщил заместитель председателя правления Укрцукор Руслана Яненко.

В первую очередь, по его словам, это связано с мировым профицитом, который “давил“ на рынок и цены.

“Кроме того, мы постепенно теряли рынки Африки и Азии, которые когда-то занимали лидирующие позиции по импорту украинского сахара, через нарастающую конкуренцию со стороны России и ЕС“. - добавил Яненко.

Ожидается, что в следующем году существенных изменений в экспортной перспективе не произойдет, поскольку мировые цены продолжат тенденцию к уменьшению сырья и сокращение производства сахара, а конкуренция на рынках усилится.

Напомним, Украина продаст две трети рекордного урожая зерна.

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