Курсы валют на 16 января: доллар дешевеет, евро дорожает

Гривна продолжает балансировать в районе отметки 24 гривны за доллар с разницей в несколько копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 16 января, усилил гривну на четыре копейки относительно доллара и ослабил на три относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 15 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 23,9821 гривны (-0,0436);

– 100 евро – 26,7269 гривны (+0,038).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 5 копеек до 24,05 гривен за доллар, курс в покупке до 24,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 26,82 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.

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