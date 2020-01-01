Курсы валют на 16 января: доллар дешевеет, евро дорожает
Национальный банк Украины на четверг, 16 января, усилил гривну на четыре копейки относительно доллара и ослабил на три относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 15 января.
Читай также: В Украине на 70% вырос вторичный рынок гособлигаций
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 23,9821 гривны (-0,0436);
– 100 евро – 26,7269 гривны (+0,038).
В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 5 копеек до 24,05 гривен за доллар, курс в покупке до 24,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 26,82 гривен за евро.
Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил