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АМКУ анонсировал проверки АЗС

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В Комитете считают, что АЗС недостаточно снизили цены на бензин.
Уровень цен на бензин в Украине не коррелируется с изменениями факторов, влияющих на их формирование
Уровень цен на бензин в Украине не коррелируется с изменениями факторов, влияющих на их формирование
depositphotos.com

Уровень цен на бензин в Украине не коррелируется с изменениями факторов, которые оказывают вияние на их формирование. Об этом заявили в Антимонопольном комитете.

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5 декабря 2019 году АМКУ предоставил рекомендации для АЗС по снижению цен на бензин, после которых цены действительно упали, но не существенно.

Бензин марки А-95 на заправках WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO подешевел не более чем на 2 грн/л, а на UKRNAFTA - на 1 грн/л.

Розничные цены на дизтопливо на WOG, OKKO, SHELL и SOCAR снизились более чем на 2 грн/л, на AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG и GLUSCO - более, чем на 1 грн/л.

В АМКУ пришли к выводу, что заправки не снизили цены так, как должны были. Поэтому комитет собирается проводить проверки участников рынка.

Напомним, украинцы стали чаще покупать б/у автомобили.

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Теги: АЗС, цены на бензин, АМКУ
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