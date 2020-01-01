Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут ремонтировать в этом году

На ремонт планируют выделить 31,53 млрд грн.

В Кабмине рассказали, какие дороги планируют отремонтировать в 2020 году depositphotos.com

В Кабмине рассказали, какие дороги планируют отремонтировать в 2020 году. На ремонт автострад планируют выделить 31,53 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий, утверждает, что в первую очередь будут ремонтировать наиболее разрушенные дороги. Продолжится ремонт также на тех участках, где начались работы в прошлом году.

Ремонт, в частности, проведут на таких дорогах:

М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (через г. Винницу);

Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка;

Строительство южного обхода г. Днепра;

Н-26 Чугуев — Меловое (через г… Старобельск);

Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье;

Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев;

Н-11 Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог);

Н-03 Житомир — Черновцы.

Криклий, утверждает, что в первую очередь будут ремонтировать наиболее разрушенные дороги mtu.gov.ua

Напомним, Украина намерена купить 10 новых поездов Hyundai.

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