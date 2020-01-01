Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут ремонтировать в этом году
На ремонт планируют выделить 31,53 млрд грн.
В Кабмине рассказали, какие дороги планируют отремонтировать в 2020 году. На ремонт автострад планируют выделить 31,53 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий, утверждает, что в первую очередь будут ремонтировать наиболее разрушенные дороги. Продолжится ремонт также на тех участках, где начались работы в прошлом году.
Ремонт, в частности, проведут на таких дорогах:
- М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (через г. Винницу);
- Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка;
- Строительство южного обхода г. Днепра;
- Н-26 Чугуев — Меловое (через г… Старобельск);
- Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье;
- Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев;
- Н-11 Днепр — Николаев (через г. Кривой Рог);
- Н-03 Житомир — Черновцы.
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