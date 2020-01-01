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Украина утвердила Стратегию развития финансового сектора до 2025

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Главная цель — это обеспечение реформ в финсекторе Украины, а также его развитие.
В Украине утвердили Стратегию развития финансового сектора страны до 2025 года
В Украине утвердили Стратегию развития финансового сектора страны до 2025 года
Пресс-центр НБУ

В Украине утвердили Стратегию развития финансового сектора страны до 2025 года. Об это сообщает пресс-служба НБУ.

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Нацбанк отмечает, что цель плана — это обеспечить реформы в финсекторе Украины, а также его развитие согласно международным практикам.

В рамках Стратегии, в частности, будут направлены силы на усиление защиты прав кредиторов и инвесторов, внедрение плана действий BEPS.

Планируют регуляторы следить и за корпоративным управлением в финучреждениях.

Также в Стратегию входит план по совершенствованию системы гарантирования вкладов и вывода неплатежеспособных финансовых учреждений с рынка и так далее.

Планируется в Украине поддержка малого и среднего бизнеса путем кредитования. Это поможет стране развиваться на макроэкономическом уровне.

Планируется также в ближайшее время завершить финансовую либерализацию и создать ликвидные рынки финансовых инструментов.

Не забудут и о внедрении инноваций.

“Таким образом, Стратегия предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора: на банковском рынке, в секторе небанковских финансовых учреждений, на рынках капитала. Реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике“, — говорят в Нацбанке.

Напомним, в Украине на 70% вырос вторичный рынок гособлигаций.

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Теги: финансовая стратегия, финансовое развитие, НБУ
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