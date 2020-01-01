Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Фонде соцстрахования рассказали, сколько украинцев работает официально

Комментариев: 0
Все официально работающие украинцы являются плательщиками взносов.
12,5 млн украинцев в 2019 году перечислили взносы в Фонд социального страхования
12,5 млн украинцев в 2019 году перечислили взносы в Фонд социального страхования
depositphotos.com

12,5 млн украинцев в 2019 году перечислили взносы в Фонд социального страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования.

Читай также: Милованов заявил о росте компенсации за увольнение

В Фонде рассказали, что украинцы, работающие официально, являются плательщиками взносов.

Поэтому в случае наступления страхового случая, в том числе потери работы или временной потери трудоспособности, беременности, такие люди имеют право на получение компенсации, выплачиваемой из фонда“, – отметили в пресс-службе.

В Фонде также добавили, что в 2019 году 2,6 млн украинцев получили соцпомощь и страховые выплаты.

Напомним, депутаты выделили 2 млрд грн на льготные кредиты для бизнеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: фонд социального страхования, работа, официальное трудоустройство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь