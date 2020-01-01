В Фонде соцстрахования рассказали, сколько украинцев работает официально
12,5 млн украинцев в 2019 году перечислили взносы в Фонд социального страхования. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования.
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В Фонде рассказали, что украинцы, работающие официально, являются плательщиками взносов.
“Поэтому в случае наступления страхового случая, в том числе потери работы или временной потери трудоспособности, беременности, такие люди имеют право на получение компенсации, выплачиваемой из фонда“, – отметили в пресс-службе.
В Фонде также добавили, что в 2019 году 2,6 млн украинцев получили соцпомощь и страховые выплаты.
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