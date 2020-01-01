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Нардепы приняли законопроект о совершенствовании администрирования налогов

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Документ поддержали 256 народных депутатов.
Новый закон вносит правки в двенадцать законодательных актов
Новый закон вносит правки в двенадцать законодательных актов
depositphotos.com

Нардепы приняли законопроект о совершенствовании администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Документ поддержали 256 народных депутатов. Новый закон вносит правки в двенадцать законодательных актов.

Новый закон вносит уточняющие правки в порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу.

В частности, закон предлагает также включить Налоговый кодекс Украины в перечень законодательных актов, которые формируют законодательство об управлении объектами государственной собственности.

Документ предоставит Кабмину полномочия определять порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.

Также закон вводит ответственности за несвоевременное предоставление в контролирующие органы расчета плательщиками части чистой прибыли.

Государственную налоговую службу нардепы с помощью закона обязали контролировать процесс уплаты части доходов предприятиями.

Напомним, в Украине планируют изменить правила налогообложения недвижимости.

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Теги: администрирование налогов, налоги, закон
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