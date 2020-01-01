Нацбанк обнародовал программу действий на год
Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 16 января.
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Отмечается, что новая программа определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, восстановление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развития современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка
Главные приоритеты НБУ в 2020 году такие:
- Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума.
- Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий государственных банков с учетом предложений НБУ.
- Внедрение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений относительно развития вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).
- Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.
- Внедрение закона о “сплите“, разработка модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам.
- Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине.
- Открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии Национального банка. Это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.
Напомним, Украина утвердила Стратегию развития финансового сектора до 2025.
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