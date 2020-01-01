Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк обнародовал программу действий на год

Комментариев: 0
Новая программа определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ.
НБУ будет продолжать обеспечивать низкую инфляцию
НБУ будет продолжать обеспечивать низкую инфляцию
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 16 января.

Читай также: В Украине на 70% вырос вторичный рынок гособлигаций

Отмечается, что новая программа определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, восстановление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развития современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка

Главные приоритеты НБУ в 2020 году такие:

  • Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума.
  • Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий государственных банков с учетом предложений НБУ.
  • Внедрение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений относительно развития вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).
  • Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.
  • Внедрение закона о “сплите“, разработка модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам.
  • Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине.
  • Открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии Национального банка. Это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Напомним, Украина утвердила Стратегию развития финансового сектора до 2025.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: экономика, инфляция, НБУ, финансы, Кабмин Украины, правительство, Нацбанк, правительство Украины, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь