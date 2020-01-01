Нацбанк обнародовал программу действий на год

Новая программа определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ.

Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 16 января.

Читай также: В Украине на 70% вырос вторичный рынок гособлигаций

Отмечается, что новая программа определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, восстановление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развития современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка

Главные приоритеты НБУ в 2020 году такие:

Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума.

Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий государственных банков с учетом предложений НБУ.

Внедрение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений относительно развития вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).

Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.

Внедрение закона о “сплите“, разработка модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам.

Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине.

Открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии Национального банка. Это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Напомним, Украина утвердила Стратегию развития финансового сектора до 2025.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram