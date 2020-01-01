Nestle потратит 2 млрд долларов, чтобы перейти на экологичную упаковку

Экологичную стратегию компания намерена воплотить в жизнь до 2025 года.

Nestle потратит 2,1 млрд дол, чтобы перейти на упаковку из перерабатываемого пластика wikipedia.org

Швейцарская компания Nestle SA потратит 2,1 млрд дол, чтобы перейти на упаковку товара из перерабатываемого пластика. Об этом сообщает Интерфакс.

Читай также: Когда в Украине запретят пластиковые пакеты

Стоит отметить, что такую экологичную стратегию компания выбрала еще в 2018 году и намерена воплотить ее в жизнь к 2025 году. К этому времени компания планирует значительно сократить использование пластика. Упаковка товаров Nestle будет сделана из материала, который можно будет переработать или использовать вторично.

“Производство безопасного для пищевых продуктов пластика - большой вызов для нашей отрасли“, - заявил главный исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер.

Также корпорация анонсировала создание венчурного фонда на 250 млн швейцарских франков. Деньги пойдут на финансирование стартапов, которые разрабатывают новые экологичные упаковки.

Напомним, украинские очки из кофейных отходов собрали более 11 тысяч долларов за сутки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram