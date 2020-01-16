Нацбанк видит одну причину колебания гривны

Все колебания на валютном рынке связаны исключительно психологическим фактором, считают в НБУ.

Скачки курса гривны в конце прошлого и начале нового года обусловлены психологическим фактором, считает замглавы Нацбанка Олег Чурий, сообщает РБК-Украина в четверг, 16 января.

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Он напомнил о сильном скачке курса доллара в октябре 2019 года, который, по его словам, был вызван психологическим фактором.

“Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет“, - сказал он.

Чурий напомнил, что НБУ не регулирует курс, а принимает участие в валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов и сглаживания колебаний.

По его словам, “те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят“.

Напомним, Украина перешла на банковские счета международного стандарта.

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