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Нацбанк видит одну причину колебания гривны

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Все колебания на валютном рынке связаны исключительно психологическим фактором, считают в НБУ.
Курс доллара установился на уровне 24 гривен
Курс доллара установился на уровне 24 гривен
Пресс-центр НБУ

Скачки курса гривны в конце прошлого и начале нового года обусловлены психологическим фактором, считает замглавы Нацбанка Олег Чурий, сообщает РБК-Украина в четверг, 16 января.

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Он напомнил о сильном скачке курса доллара в октябре 2019 года, который, по его словам, был вызван психологическим фактором.

“Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным. Поэтому мы видим, что этот психологический фактор довольно быстро сошел на нет“, - сказал он.

Чурий напомнил, что НБУ не регулирует курс, а принимает участие в валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов и сглаживания колебаний.

По его словам, “те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят“.

Напомним, Украина перешла на банковские счета международного стандарта.

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Теги: валютный рынок, НБУ, курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
nelci    16.01.2020, 17:12
Оценка:  -19
nelci
Тут вам не химия или физика, экономика построена на эмоциях и психологических факторах!
Бедная Швейцария или Бельгия, они совсем на других законах строят свои экономики.
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