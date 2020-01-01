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Треть украинских предпринимателей считает, что не готовы к проверке бизнеса

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83% опрошенных предпринимателей заявили, что ищут информацию о проверках в интернете.
83% опрошенных предпринимателей заявили, что ищут информацию о проверках в интернете
83% опрошенных предпринимателей заявили, что ищут информацию о проверках в интернете
depositphotos.com

Треть украинских бизнесменов считает, что они не готовы к прохождению различных проверок бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса от Офиса эффективного регулирования BRDO.

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83% опрошенных предпринимателей заявили, что ищут информацию о проверках в интернете.

58% респондентов считают, что существенным фактором, который мешает бизнесу соблюдать требования законодательства является деятельность инспекторов. Бизнесмены считают, что инспекторы часто выискивают основания для нарушений.

“Украинский малый и средний бизнес, в подавляющем большинстве, не имеет большого штата квалифицированных юристов, которые на постоянной основе советовали, как правильно проходить плановые или внеплановые проверки и избегать злоупотреблений со стороны госорганов. Именно поэтому существует потребность в инструменте, который бы предоставил крайней мере базовые знания каждому предпринимателю, как не допустить злоупотреблений инспекторов “, - отмечает эксперт EasyBusiness Кирилл Криволап.

Напомним, в Украине резко сократилось количество ФЛП.

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Теги: предприниматели, проверка бизнеса, бизнес
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