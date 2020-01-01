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ЕБРР за год инвестировал в Украину более миллиарда евро

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Украина заняла первое место по количеству подписанных проектов среди стран операций Европейского банка.
Половина средств ушла на эко-проекты
Половина средств ушла на эко-проекты
depositphotos.com

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 новый проект в Украине в 2019 году. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook.

“Среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов. €680 млн от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к “зеленой“ категории (проекты с экологической составляющей – ред.), что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР“, – написал он.

Отмечается, что увеличение масштабов финансирования стало возможным благодаря настроенности властей страны на проведение комплексных реформ.

Напомним, ЕБРР пересмотрел прогноз по экономике Украины.

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Теги: инвестиции, ЕБРР, инвестиции в украину, иностранные инвестиции
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