Год назад гривна была самой недооценонной валютой мира, а сейчас поднялась на семь позиций.

Гривна больше не самая недооцененная валюта мира Пресс-центр НБУ

Украинская гривна улучшила позиции в индексе Биг-Мака, поднявшись с 5 на 7 места с конца. Рейтинг публикует издания The Economist.

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Так, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США - 5,67 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,99 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 грн/доллар.

Годом ранее по индексу Биг-Мака гривна была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года поднялась на пятое - курс украинской валюты был недооценен на 61,3%.

Самыми недооцененными валютами мира в январе стали денежные единицы ЮАР, России, Румынии, Турции, Азербайджана и Малайзии.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк и норвежская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 18,4% дороже, чем в США, в Норвегии - на 5,3%.

Напомним, Нацбанк обнародовал программу действий на год.

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