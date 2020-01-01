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НБУ планирует опустить прогнозную кривую учетной ставки - Сологуб

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В Нацбанке утверждают, что произойдет это уже в конце месяца.
Дмитрий Сологуб
Дмитрий Сологуб
bank.gov.ua

Нацбанк планирует опустить прогнозную кривую учетной ставки уже в конце этого месяца. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Интерфакс-Украина.

“30 января мы получим не только решение центрального банка относительно учетной ставки, но и прогнозную кривую. Могу сказать, что действительно есть большой шанс, что эта кривая будет более амбициозной, чем была“, - сказал он.

Также в конце января НБУ планирует обнародовать макропрогноз и прогноз о кривой доходности.

Напомним, Нацбанк видит одну причину колебания гривны.

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Теги: НБУ, учетная ставка
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