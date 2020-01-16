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10 млн долларов: Милованов рассказал о взятках, которые ему предлагали

Комментариев: 1
Наибольшую сумму предлагали за назначение руководителя госпредприятий.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

Министру экономики Украины Тимофею Милованову предлагали взятки. Самая крупная предлагаемая сумма — 10 млн долларов. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

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Министр акцентировал, что в Минэкономики он сам назначает и увольняет сотрудников.

“Я сам лично отказал десяткам если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (наибольшее цифру на которую намекали - 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически“, - написал Милованов.

Напомним, Милованов заявил о росте компенсации за увольнение.

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Теги: Милованов, коррупция, Минэкономики
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Духовный_скреп    16.01.2020, 18:44
Оценка:  0
Духовный_скреп
А почему на просителей в милицию не доложил?)))
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