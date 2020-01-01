НБУ останавливает запрет для ФЛП на использование денег со счетов для личных потребностей

В Нацбанке акцентировали, что поставление не вносило изменения в закон.

НБУ остановит постановление о запрете физическим лицам-предпринимателям тратить деньги со счетов на личные потребности Пресс-центр НБУ

НБУ остановит постановление о запрете физическим лицам-предпринимателям тратить деньги со счетов на личные потребности. Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга, пишет Hromadske.

“Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается собственно налоговой службы“, — сообщил Смолий.

Также Смолий акцентировал, что норма НБУ не вносила изменения в закон, поскольку фактически запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных потребностей уже действует в Украине с 2003 года.

Напомним, Нацбанк обнародовал программу действий на год.

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