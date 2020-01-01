Цена на импортный газ за год упала в два раза

По сравнению с декабрем 2018 года, цена на импортный газ в прошлом месяца была ниже на 54,4%.

Цена на импортный газ сократилась за год на 54% depositphotos.com

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметили падение цены на импортный газ за год в два раза, говорится в четверг, 16 января. на сайте ведомства. Читай также: Нафтогаз оценил объем “черного“ рынка газа Украины Так, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн или 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4% в гривневом эквиваленте (тогда она составляла 9062,3226 грн за 1 тысячу кубометров) и на 46,3% в долларовом эквиваленте (с 329,0421 долларов за 1 тысячу кубометров).

Кроме того, по сравнению с ноябрем 2019 года цена газа снизилась на 3,4% в гривне (было 4276,6958 грн за 1 тысячу кубометров) и на 0,4% в долларовом эквиваленте (было 177,3801 долларов 1 тысячу кубометров).

Напомним, Украина не будет строить новый газопровод в Польшу.

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