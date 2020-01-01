Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цена на импортный газ за год упала в два раза

Комментариев: 0
По сравнению с декабрем 2018 года, цена на импортный газ в прошлом месяца была ниже на 54,4%.
Цена на импортный газ сократилась за год на 54%
Цена на импортный газ сократилась за год на 54%
depositphotos.com
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметили падение цены на импортный газ за год в два раза, говорится в четверг, 16 января. на сайте ведомства.

Читай также: Нафтогаз оценил объем “черного“ рынка газа Украины

Так, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн или 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4% в гривневом эквиваленте (тогда она составляла 9062,3226 грн за 1 тысячу кубометров) и на 46,3% в долларовом эквиваленте (с 329,0421 долларов за 1 тысячу кубометров).

Кроме того, по сравнению с ноябрем 2019 года цена газа снизилась на 3,4% в гривне (было 4276,6958 грн за 1 тысячу кубометров) и на 0,4% в долларовом эквиваленте (было 177,3801 долларов 1 тысячу кубометров).

Напомним, Украина не будет строить новый газопровод в Польшу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: газ, Минэкономики, цены, Импорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь