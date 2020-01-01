Курсы валют на 17 января
Гривна продолжает балансировать в районе отметки 24 за доллар.
Национальный банк Украины на пятницу, 17 января, ослабил гривну на 11 копеек, а евро - на 18. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 15 января.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,0923 гривны.
– 100 евро – 26,9003 гривны.
Напомним, в НБУ рассказали, как буду кредитовать фермеров после снятия моратория на продажу земли.
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