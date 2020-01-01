В Украине увеличили помощь для одиноких матерей
Сумма выплат соответствует прожиточному минимуму.
В Украине увеличится помощь, которую выплачивают одиноким матерям. Мамы, которые воспитывают детей в возрасте до 6 лет будут получать на 142 гривны больше, а те, чьим детям от 6 до 18 лет — на 177 грн. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики на странице в Facebook.
Матерям с детьми до 6 лет будут платить:
- с 1 января – 1779 грн;
- с 1 июля – 1859 грн;
- с 1 декабря – 1921 грн.
Матерям с детьми от 6 до 18 лет будут платить:
- с 1 января – 2218 грн;
- с 1 июля – 2318 грн;
- с 1 декабря – 2395 грн.
Стоит отметить, что сумма выплат соответствует прожиточному минимуму на ребенка определенной возрастной группы.
Напомним, Минсоцполитики теперь будет контролировать часть соцвыплат для украинцев.
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