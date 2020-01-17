В Украине стремительно увеличивается количество безработных

Безработных женщин в Украине больше, чем мужчин.

В декабре 2019 года было зарегистрировано 338,2 тыс безработных украинцев depositphotos.com

В Украине продолжает увеличиваться количество безработных. В декабре 2019 года было зарегистрировано 338,2 тыс безработных украинцев — это на 49,3 тыс больше, чем в ноябре. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Безработных женщин в Украине больше, чем мужчин: 177,3 тыс против 160,9 тыс.

Больше безработных зарегистрировано в городе, чем в селе: 176 тыс и 162,2 тыс соответственно.

В то же время, в Украине сократилось и количество вакансий - до 59 тысяч (в ноябре было зарегистрировано 80,9 тысяч).

Напомним, Кабмин сравнил украинские зарплаты с зарплатами в Польше, Чехии и Латвии.

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