В Украине скоро заработает Программа медицинских гарантий: Какие медуслуги будут бесплатными
В апреле этого года в Украине заработает Программа медицинских гарантий. Ряд услуг для украинцев будут бесплатными. Об этом пишет Сегодня.
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Пять услуг Национальная служба здоровья Украины будет оплачивать по повышенному тарифу, поскольку они являются приоритетными:
- лечение острого инфаркта миокарда;
- лечение острого мозгового инсульта;
- родовая помощь;
- неонатальная помощь;
- эндоскопические обследования для ранней диагностики онкологии.
“В медицинскую помощь при инсульте/инфаркте входит: диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования); проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт); круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; реабилитационная помощь в остром периоде“, – объяснили в МОЗ.
Бесплатными будут и роды. Гарантированные пакет услуг включает в себя все необходимое для того, чтобы роды прошли успешно. В стоимость пакета входят физиологические роды, а также кесарево сечение, обезболивание, необходимые реанимационные меры и т.д.
Минздрав также планирует активно бороться с раком. Для этого раннюю диагностику недуга делают в Украине бесплатной. Речь идет о маммографии, гистероскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, цистоскопии и бронхоскопии.
Напомним, Скалецкая рассказала о планах МОЗ на следующий год.
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