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В Украине скоро заработает Программа медицинских гарантий: Какие медуслуги будут бесплатными

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Программа заработает с апреля 2020 года.
В апреле этого года в Украине заработает Программа медицинских гарантий
В апреле этого года в Украине заработает Программа медицинских гарантий
depositphotos.com

В апреле этого года в Украине заработает Программа медицинских гарантий. Ряд услуг для украинцев будут бесплатными. Об этом пишет Сегодня.

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Пять услуг Национальная служба здоровья Украины будет оплачивать по повышенному тарифу, поскольку они являются приоритетными:

  • лечение острого инфаркта миокарда;
  • лечение острого мозгового инсульта;
  • родовая помощь;
  • неонатальная помощь;
  • эндоскопические обследования для ранней диагностики онкологии.

“В медицинскую помощь при инсульте/инфаркте входит: диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования); проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт); круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; реабилитационная помощь в остром периоде“, – объяснили в МОЗ.

Бесплатными будут и роды. Гарантированные пакет услуг включает в себя все необходимое для того, чтобы роды прошли успешно. В стоимость пакета входят физиологические роды, а также кесарево сечение, обезболивание, необходимые реанимационные меры и т.д.

Минздрав также планирует активно бороться с раком. Для этого раннюю диагностику недуга делают в Украине бесплатной. Речь идет о маммографии, гистероскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, цистоскопии и бронхоскопии.

Напомним, Скалецкая рассказала о планах МОЗ на следующий год.

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Теги: МОЗ, медреформа, медуслуги
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