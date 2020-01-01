Стоимость украинских ценны бумаг впервые превысила 100% от номинала

Покупка украинских ценных бумаг стала выгодной инвестицией.

Стоимость украинских ценны бумаг на международной бирже превысила 100% от номинала. Еще несколько лет назад их продавали за 29%. Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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Компаниец рассказал, что руководитель Franklin Templeton Investments Майкл Хазенстаб считает, что покупка украинских еврооблигаций — одна из наиболее успешных его инвестиций.

“Исторический день, впервые в истории цена на украинские варранты превысила 100% от номинала“, – написал он.

Напомним, во Всемирном банке пояснили интерес иностранцев к украинским гособлигациям.

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