Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепы повысили лимиты для ФЛП

Комментариев: 0
Новый закон устанавливает повышение лимита годового дохода.
Также новый документ предусматривает нормы трансфертного ценообразования
Также новый документ предусматривает нормы трансфертного ценообразования
depositphotos.com

Депутаты решили проголосовать за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Читай также: Треть украинских предпринимателей считает, что не готовы к проверке бизнеса

Лимит годового дохода теперь будет выглядеть так:

  • для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;
  • для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;
  • для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн.

Также новый документ предусматривает нормы трансфертного ценообразования. Также планируется введение плана действий BEPS. Это говорит о том, что акциз на сигареты будет все-таки повышаться.

Напомним, НБУ останавливает запрет для ФЛП на использование денег со счетов для личных потребностей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ФЛП, предприниматели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь