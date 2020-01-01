Нардепы повысили лимиты для ФЛП

Новый закон устанавливает повышение лимита годового дохода.

Депутаты решили проголосовать за повышение лимитов годового дохода для физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Лимит годового дохода теперь будет выглядеть так:

для 1-й группы лимит годового дохода подняли с 0,3 млн до 1 миллиона гривен;

для 2-й группы - с 1,5 миллиона до 5 млн;

для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн.

Также новый документ предусматривает нормы трансфертного ценообразования. Также планируется введение плана действий BEPS. Это говорит о том, что акциз на сигареты будет все-таки повышаться.

Напомним, НБУ останавливает запрет для ФЛП на использование денег со счетов для личных потребностей.

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