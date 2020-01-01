Почти 70% предприятий в 2020 году будут повышать сотрудникам зарплату
69,2% компаний в 2020 году планируют повышать зарплату своим работникам. В то же время, 2,2% будут сокращать оклады. Об этом сообщает опрос от Нацбанка.
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Больше всех повышать зарплаты планируют предприятия перерабатывающей промышленности.
В то же время, 18,5% предпринимателей думают о сокращении штата, 16,9% считают, что у них увеличится количество работников.
В основном, сокращать людей планируют предприятия энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и связи.
Увеличивать количество сотрудников будут предприятия других видов деятельности, в частности строительства и торговли.
Напомним, НБУ останавливает запрет для ФЛП на использование денег со счетов для личных потребностей.
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